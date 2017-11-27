Россия стала победителем XV Кубка нефтяных стран

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.11.2017 15:18

Турнир по боксу был посвящен памяти Героя Социалистического Труда Фармана Салманова. 14 финальных поединков, в которых приняли участие представители шести стран — Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Азербайджана, Молдовы и России, состоялись во Дворце спорта Белоярского.

Хозяин турнира Кирилл Локотков не смог противостоять натиску опытного боксера из Новосибирска Артыша Сояна. Не произошло сюрприза и в матче олимпийского чемпиона из Узбекистана Хасанбоя Дусматова с югорчанином Расулом Джаевым.

Нижневартовский боец Григорий Лизуненко вышел победителем после нелегкого боя с обладателем Кубка нефтяных стран прошлого года Икболжоном Холдаровым из Узбекистана.