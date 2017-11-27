Югорчане стали лидерами XXI века

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.11.2017 16:51

В Казани завершился Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер».

Фото: fadm.gov.ru

В этом году в финал конкурса вошли 215 лидеров и активистов детских и молодежных объединений из 61 региона России. Каждый из них стал лучшим в своем муниципальном образовании или регионе.

Чтобы победить на всероссийском уровне, молодежным лидерам необходимо было с достоинством пройти череду конкурсных испытаний: представить творческую самопрезентацию «Я, моя организация и моя Родина!», защитить собственный проект или программу, показать себя в вариативном блоке «Деловая игра».

В результате победителем конкурса в номинации «Руководитель молодёжного общественного объединения 26-30 лет» стал Мурат Майранов – руководитель межрегиональной общественной организации по содействию в решении задач в области экологии «Эконадзор» (г. Нефтеюганск).

Еще одну награду получила Екатерина Матова – руководитель первичного отделения РДШ в средней школе № 5 г. Нефтеюганска, представлявшая Югру в номинации «Руководитель молодежного общественного объединения 26-30 лет». Екатерина отмечена в специальной номинации Конкурса «Камертон Мечты».