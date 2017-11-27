В Югре приняли бюджет на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.11.2017 18:28

Его параметры рассчитаны исходя из консервативной оценки экономической ситуации, как в стране, так и в округе. Они предполагают умеренную динамику снижения цен на нефть с 43,8 долларов за баррель в 2018 до 42,4 в 2020 году и уменьшение объёмов добычи нефти до 215 млн. тонн.

Бюджет спрогнозирован с дефицитом в 2018 году – 22,6 млрд. рублей, в 2019 – 16,6 млрд. и в 2020 – 15,2 млрд.

Отмечается, что основное финансирование, по-прежнему, будет осуществляться на повышение заработной платы бюджетников, обеспечение граждан доступным и комфортным жильём, сохранение и укрепление здоровья югорчан.