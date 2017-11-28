В окружной столице начнет работу II форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели».

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.11.2017 08:14

С 28 по 29 ноября Ханты-Мансийск станет уникальной площадкой и коммуникационной средой, объединяющей представителей некоммерческих организаций, бизнес-сообщества и органов власти.

Фото: vrubcovske.ru

Участники масштабного международного форума выработают новые подходы по поддержке гражданского участия в принятии ключевых решений, выявят лучшие гражданские инициативы. По своему масштабу и уровню экспертов форум стал значимой международной гуманитарной площадкой. Событие соберёт около 500 участников из 10 регионов России, а также международных экспертов из 9 стран мира. В частности, из Франции, Израиля, Сербии, Индии, Кореи, Финляндии и Португалии.

Вместе с участниками ведущие мировые эксперты примут участие в работе 12 площадок. Одной из главных станет «Открытое Правительство: новое управление государством». В ее работе примут участие федеральные эксперты, а также представители регионов, которые представят лучшие практики в этом направлении.

Добавим, что впервые столица Югры собирает представителей регионов, входящих в систему Открытых регионов России.