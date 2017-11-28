НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Югра получила премию SKOLKOVO Trend Award

28.11.2017 10:22

Почетную награду губернатору Югры Наталье Комаровой вручил президент Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов. 

Было выбрано 12 победителей: 9 компаний и 3 региона. Одним из них стал Ханты-Мансийский автономный округ. Свидетельство лауреата вручено за мартовскую программу, где обсуждалась стратегия Югры до 2030 года и концепция "Бережливый регион", сообщил Андрей Шаронов.

Напомним, задачей стратегической сессии было определить, какие направления стратегии не потеряли своей актуальности, а какие нуждаются в пересмотре и корректировке с учетом изменившихся приоритетов и внешних условий. В программе приняли участие губернатор, руководители департаментов, администраций округа, главы городов и районов.

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