Югра получила премию SKOLKOVO Trend Award

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.11.2017 10:22

Почетную награду губернатору Югры Наталье Комаровой вручил президент Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов.

Было выбрано 12 победителей: 9 компаний и 3 региона. Одним из них стал Ханты-Мансийский автономный округ. Свидетельство лауреата вручено за мартовскую программу, где обсуждалась стратегия Югры до 2030 года и концепция "Бережливый регион", сообщил Андрей Шаронов.

Напомним, задачей стратегической сессии было определить, какие направления стратегии не потеряли своей актуальности, а какие нуждаются в пересмотре и корректировке с учетом изменившихся приоритетов и внешних условий. В программе приняли участие губернатор, руководители департаментов, администраций округа, главы городов и районов.