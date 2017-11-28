В Югре с 1 июля «коммуналка» поднимется на 4%

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.11.2017 11:38

До этой даты сумма в «расчетках» не изменится. В регионе утвердили предельные индексы размера платы граждан за услуги ЖКХ на 2018 год.

Сообщается, что в 17 муниципалитетах платить будут больше на 6,4%. Это населенные пункты Березовского, Октябрьского, Нижневартовского, Нефтеюганского и Сургутского районов, а также Нефтеюганск и Нижневартовск. В остальных – рост не превысит 4%.

Руководитель региональной службы по тарифам Югры Алексей Березовский заявил, что по данному вопросу во всех муниципалитетах были проведены общественные обсуждения и «везде получено положительное заключение».