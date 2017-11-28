НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Югре с 1 июля «коммуналка» поднимется на 4%

28.11.2017 11:38

До этой даты сумма в «расчетках» не изменится. В регионе утвердили предельные индексы размера платы граждан за услуги ЖКХ на 2018 год. 

Сообщается, что в 17 муниципалитетах платить будут больше на 6,4%. Это населенные пункты Березовского, Октябрьского, Нижневартовского, Нефтеюганского и Сургутского районов, а также Нефтеюганск и Нижневартовск. В остальных – рост не превысит 4%.

Руководитель региональной службы по тарифам Югры Алексей Березовский заявил, что по данному вопросу во всех муниципалитетах были проведены общественные обсуждения и «везде получено положительное заключение».

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Прогноз погоды
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Что делает твоя жена?
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Че»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Продвижение»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че