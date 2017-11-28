Радиоактивный фон в Югре соответствует норме

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.11.2017 12:04

Рутений-106 в пробах воздуха не обнаружен, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Фото: trv-science.ru

Пробы взяли на пяти станциях, расположенных в Ханты-Мансийске, Сытомино, Няксимволе, Березово и Кондинском. Спектральный анализ на содержание техногенных радионуклидов, в том числе, рутения-106 проводился в радиометрической лаборатории Новосибирска.

Кроме того, по данным ежедневного мониторинга, мощность дозы внешнего гамма-излучения на открытой местности в Югре составляет 7-10 микрорентген в час, что соответствует данным многолетних наблюдений в регионе.

В конце сентября - начале октября рутений-106 обнаружили в атмосфере в ряде стран Европы. Немецкое ведомство по радиационной защите полагает, что с высокой вероятностью источник выброса находился на Южном Урале. Роспотребнадзор установил, что зафиксированные уровни активности рутения-106 в России в 200 и более раз меньше допустимого уровня и не представляют угрозы для здоровья населения.