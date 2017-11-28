НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Выставку «Искусство Японии» представят сургутянам

28.11.2017 15:16

Она откроется в галерее «Стерх» 15 декабря. 

Будут представлены современная и традиционная каллиграфия (на свитках и веерах), живопись на свитках, аксессуары японских художников для живописи и письма, фотографии современной Японии, предметы быта, сувениры. 

Главная часть выставки – гравюры серии «100 известных видов Эдо» Хиросигэ (19 век) – одного из самых известных и почитаемых мастеров японской живописи и гравюры. Посетить выставку можно будет до 11 февраля 2018 года. 

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