Выставку «Искусство Японии» представят сургутянам

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.11.2017 15:16

Она откроется в галерее «Стерх» 15 декабря.

Будут представлены современная и традиционная каллиграфия (на свитках и веерах), живопись на свитках, аксессуары японских художников для живописи и письма, фотографии современной Японии, предметы быта, сувениры.

Главная часть выставки – гравюры серии «100 известных видов Эдо» Хиросигэ (19 век) – одного из самых известных и почитаемых мастеров японской живописи и гравюры. Посетить выставку можно будет до 11 февраля 2018 года.