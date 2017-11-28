НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Две трети работников Югры считают свою зарплату недостойной

28.11.2017 16:23

Об этом сообщает Служба исследований HeadHunter, которая проводила опрос. Сообщается, что лишь 4% респондентов зарабатывают достаточно для своей квалификации и потребностей.

Число тех, кому зарплаты не хватает даже на основные траты, за год увеличилось - на это пожаловались 35% югорчан, тогда как в 2016 году их было 30%. Чаще всего это люди в возрасте от 36 до 45 лет. Как правило, довольны суммой заработка те, кто работают в сфере «Добыча сырья», «Закупки» и «Высший менеджмент».

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