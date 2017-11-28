Югорчане стали меньше жаловаться на некачественные услуги

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.11.2017 16:50

Количество таких обращений снизилось на 7,4%. Однако цифра остается значительной – 7800 жалоб. Как правило, потребители консультировались у специалистов после безуспешных попыток самостоятельно справиться с проблемой.

Сообщается, что в этом году в Югре вырос уровень удовлетворенности такими услугами как связь, дошкольное и дополнительное образование, розничная торговля. Качество обслуживания снизилось в жилищно-коммунальном хозяйстве и здравоохранении. Также недовольны югорчане работой банков и транспортными услугами.