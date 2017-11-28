Заключенный из Сургута обворовал пенсионеров Братска

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.11.2017 17:39

35-летний житель Югры отбывал наказание в колонии Сургута и оттуда совершал телефонные мошенничества.

Злоумышленнику удалось обмануть 5 пенсионеров из Братска, общая сумма присвоенных денег — 130 тысяч рублей. Во время обыска у мужчины изъяли сотовый телефон, самого подозреваемого этапировали в Братск.

Кроме этого, будет дана правовая оценка действиям курьера, который забирал все сбережения у обманутых пенсионерок и переводил их организатору схемы, оставляя себе часть суммы.