НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Заключенный из Сургута обворовал пенсионеров Братска

28.11.2017 17:39

35-летний житель Югры отбывал наказание в колонии Сургута и оттуда совершал телефонные мошенничества. 

Злоумышленнику удалось обмануть 5 пенсионеров из Братска, общая сумма присвоенных денег — 130 тысяч рублей. Во время обыска у мужчины изъяли сотовый телефон, самого подозреваемого этапировали в Братск.

Кроме этого, будет дана правовая оценка действиям курьера, который забирал все сбережения у обманутых пенсионерок и переводил их организатору схемы, оставляя себе часть суммы.

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