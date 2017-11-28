За нарушителями правил парковки в Сургуте будет следить «Паркон»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.11.2017 18:02

Специальный мобильный комплекс проходит тестирование, а с 1 декабря он будет запущен в рабочем режиме.

Фото: ugra-news.ru

Система позволит фиксировать транспортные средства, припаркованные с нарушением правил. Маршруты выбраны исходя из анализа дорожной обстановки и поступающих от горожан и организаций жалоб. Во дворы города «Паркон» запускать не собираются.

Запись производится с привязкой к координатам, сообщает ugra-news.ru. фиксируются знаки, разметка и автономера.

В ГИБДД Сургута говорят, что доказательной базой нарушения являются две фотографии машины и зафиксированное время, в течение которого она была припаркована в запрещенном месте. После этого владельцу в течение трех дней придет уведомление о штрафе.

В мае сургутская администрация в социальных сетях провела соцопрос на тему парковок и эвакуации автомобилей. Тогда большинство респондентов (почти 35%) выбрали ответ, что достаточно штрафовать нарушителей и не забирать их автомобили на штрафстоянку.