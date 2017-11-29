НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Остров в Арабских Эмиратах назвали в честь Сургута

29.11.2017 09:30

 Тезку нефтяной столицы России теперь можно найти в четырех километрах от береговой линии Дубая. 

Фото: bashny.net

Посмотреть на арабский Сургут можно на сайте skyscrapercity.com, он там под кодовым номером D30. На архипелаге можно найти острова Омск, Пермь, Барнаул, Кемерово, Оренбург, Архангельск.

Отмечается, что стоимость одного такого «города» достигает 38 миллионов долларов. Цена зависит от размера и расположения острова.

The World – один из проектов правительства Дубая по созданию искусственных архипелагов недалеко от береговой линии. Острова размерами от 23 тыс. квадратных метров разделены проливами, ширина которых колеблется от 50 до 100 метров. Общая форма архипелага повторяет очертания континентов Земли.

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