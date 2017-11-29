НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Югра попала в рейтинг трезвых регионов России

29.11.2017 13:03

Его составили социологи, юристы и экономисты в рамках федерального проекта «Трезвая Россия». 

При составлении списка учитывалось число умерших из-за отравления алкоголем, численность больных с диагнозом алкоголизм, число правонарушений, связанных с незаконным производством спирта и другие параметры. Югра расположилась на 25 месте из 85. Она за год поднялась в рейтинге на 20 строчек.

Лидерами исследования стали Чечня, Ингушетия и Дагестан. Аутсайдеры – Бурятия, Ненецкий автономный округ и Магаданская область.

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