В Нефтеюганске вчера столкнулись «Приора» и «Nissan X-TRAIL». Погиб один человек

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

29.11.2017 13:55

Согласно сводке региональной ГИБДД, 22-летний водитель «Лады» не учел скорость движения своего автомобиля, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с иномаркой.

Фото: 86.mvd.ru

В аварии погиб 21-летний пассажир «Приоры», водитель этой машины получил травмы.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 2679 нарушений правил дорожного движения. Задержаны 9 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, из них 3 – за отказ от медицинского освидетельствования, 6 – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.

28 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.