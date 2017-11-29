В Нефтеюганске вчера столкнулись «Приора» и «Nissan X-TRAIL». Погиб один человек

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 29.11.2017 13:55
Согласно сводке региональной ГИБДД, 22-летний водитель «Лады» не учел скорость движения своего автомобиля, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с иномаркой.
Фото: 86.mvd.ru
В аварии погиб 21-летний пассажир «Приоры», водитель этой машины получил травмы.
На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 2679 нарушений правил дорожного движения. Задержаны 9 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, из них 3 – за отказ от медицинского освидетельствования, 6 – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.
28 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.