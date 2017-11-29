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Для выплаты по ОСАГО справка о ДТП не нужна

29.11.2017 14:07

Страховые компании при урегулировании убытков по ОСАГО не имеют права требовать от потерпевшего предоставления справки о ДТП по авариям, которые произошли начиная с 20 октября 2017 года. Об этом говорится в официальном разъяснении Банка России. 

Фото: cbr.ru

Вступил в силу Административный регламент МВД, который не предусматривает выдачу участникам дорожно-транспортного происшествия справки.

В то же время действующие правила ОСАГО устанавливают, что потерпевший должен предоставить страховщику извещение о ДТП, которое на месте аварии заполняют ее участники, а также копию протокола и постановление об административном правонарушении, если оформление аварии осуществлялось при участии сотрудников полиции, а составление таких документов предусмотрено законодательством.

"Для установления страховщиком объективной картины ДТП, определения размера причиненного ущерба и принятия решения о страховой выплате информация о водителях и транспортных средствах, участвовавших в ДТП, их видимых повреждениях, страховых полисах ОСАГО водителей – участников аварии  должна быть зафиксирована в представляемых страховщику документах", - говорится на сайте ЦБ.

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