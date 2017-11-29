НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Из городов Югры организуют регулярные авиарейсы в Пермь

29.11.2017 14:11

Самолеты из Сургута и Когалыма начнут летать в ближайшее время. Об этом во время рабочей встречи договорились Наталья Комарова и Максим Решетников. 

Фото: admhmao.ru

Глава Пермского края сказал, что прямое авиасообщение между регионами необходимо, так как специалисты разных отраслей двух субъектов плотно сотрудничают. Тем более, в аэропорту Перми открывается новый терминал, способный обслуживать до 4,5 млн человек в год.

В свою очередь, Наталья Комарова добавила, что в Югре активно развивается туризм, и дополнительное авиасообщение привлечет в округ туристов.

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