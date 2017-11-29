Из городов Югры организуют регулярные авиарейсы в Пермь

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 29.11.2017 14:11
Самолеты из Сургута и Когалыма начнут летать в ближайшее время. Об этом во время рабочей встречи договорились Наталья Комарова и Максим Решетников.
Фото: admhmao.ru
Глава Пермского края сказал, что прямое авиасообщение между регионами необходимо, так как специалисты разных отраслей двух субъектов плотно сотрудничают. Тем более, в аэропорту Перми открывается новый терминал, способный обслуживать до 4,5 млн человек в год.
В свою очередь, Наталья Комарова добавила, что в Югре активно развивается туризм, и дополнительное авиасообщение привлечет в округ туристов.