Из городов Югры организуют регулярные авиарейсы в Пермь

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

29.11.2017 14:11

Самолеты из Сургута и Когалыма начнут летать в ближайшее время. Об этом во время рабочей встречи договорились Наталья Комарова и Максим Решетников.

Фото: admhmao.ru

Глава Пермского края сказал, что прямое авиасообщение между регионами необходимо, так как специалисты разных отраслей двух субъектов плотно сотрудничают. Тем более, в аэропорту Перми открывается новый терминал, способный обслуживать до 4,5 млн человек в год.

В свою очередь, Наталья Комарова добавила, что в Югре активно развивается туризм, и дополнительное авиасообщение привлечет в округ туристов.