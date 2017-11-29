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Следователи Нижневартовска устанавливают обстоятельства смерти 42-летнего мужчины

29.11.2017 14:29

 Его тело обнаружили после тушения пожара в одном из домов СОТ «Ремонтник» 26 ноября. Югорчанин приехал на дачу на выходные. 

При визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти не выявлено. Для установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователями СКР совместно с дознавателями противопожарной службы устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

По предварительным данным, пожар произошел в результате замыкания электропроводки. Назначена пожарно-техническая экспертиза.

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