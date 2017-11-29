НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Лицеисты побывали на Сургутской станции переливания крови

29.11.2017 14:45

Восьмиклассников приобщали к здоровому образу жизни.

Фото: Депздрав ХМАО

Учащиеся «Лицея имени генерал-майора Хисматулина  В.И.» прошли весь пусть донора по станции – от регистратуры до кабинета получения справок на работу, с обязательной остановкой в самом центре станции переливания крови – операционном зале.

Школьникам рассказали, какие требования к донорам, как подготовиться к донации и сколько раз нужно сдать кровь и плазму, чтобы получить звание «Почётный донор России». А также о том, как проходит заготовка крови и её компонентов, при какой температуре и как долго хранятся компоненты крови.

К примеру, замороженная плазма сохраняет свои свойства 3 года, а тромбоциты хранятся максимум 5 дней. Школьная экскурсия на Сургутской станции проходит уже не в первый раз, и такой опыт становится полезным, как для будущих доноров, так и для станции.

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