Молодые ученые соберутся в СурГУ

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 29.11.2017 16:16
30 ноября в университете пройдет всероссийская конференция «Наука и инновации XXI века».
Запланированы более чем 10 направлений от «Медицины будущего» и «Здоровьесберегающих технологий» до «Сибирской истории» и «Философии». С докладами выступят молодые ученые: кандидаты наук до 35 лет и доктора наук до 40 лет.
Данная конференция создаст условия для обмена опытом, стимулирования научных исследований и разработок, а также позволит выявить и систематизировать актуальные проблемы и тенденции современной науки.