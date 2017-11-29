Молодые ученые соберутся в СурГУ

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

29.11.2017 16:16

30 ноября в университете пройдет всероссийская конференция «Наука и инновации XXI века».

Запланированы более чем 10 направлений от «Медицины будущего» и «Здоровьесберегающих технологий» до «Сибирской истории» и «Философии». С докладами выступят молодые ученые: кандидаты наук до 35 лет и доктора наук до 40 лет.

Данная конференция создаст условия для обмена опытом, стимулирования научных исследований и разработок, а также позволит выявить и систематизировать актуальные проблемы и тенденции современной науки.