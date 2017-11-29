30 ноября в Сургутской филармонии выступят музыканты с Фарерских островов

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

29.11.2017 16:41

Мероприятие состоится в рамках программы «Международные концерты «Югра встречает гостей».

Фото: sfil.ru

На сцене малого зала с презентацией альбома «Семь братьев» выступят пианист и композитор Кристиан Блак с группой Yggdrasil, лянторская певица Вера Кондратьева и сургутская художница Елена Сухова.

Впервые фарерские и югорские творцы встретились в 2015 году на сцене Сургутской филармонии. Они дали концерт в рамках фестиваля искусств «60 параллель».

Тогда фарерских артистов настолько вдохновило выступление с Верой Кондратьевой и Еленой Суховой, что они пригласили их к себе на родину. Там был записан альбом «Семь братьев», тематикой которого стали песни и мелодии северных народов мира (в альбоме 12 музыкальных треков, пять из них традиционные песни, исполненные на языке ханты).