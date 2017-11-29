В «тюменской матрешке» растет стоимость красной икры

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

29.11.2017 17:29

Больше всего за деликатес придется заплатить жителям Тюмени – около 4300 рублей за килограмм. Годом ранее цена была ниже на 23%.

Фото: vladtime.ru

В Ханты-Мансийске средняя цена красной икры составляет 2600 рублей, что на 100 рублей дороже прошлогоднего показателя. Сургутянам килограмм продукта обойдется почти в 2700 рублей.

Самая низкая цена на красную икру в другом югорском городе — Нижневартовске — 2 тыс. 440 рублей.

Как сообщает РБК-Тюмень, затраты на производство одного килограмма икры у крупной рыбодобывающей компании, как правило, не превышают 400-500 рублей.