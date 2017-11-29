Сборная Югры по волейболу (спорт глухих) привезла «серебро» с Европейской Лиги чемпионов

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

29.11.2017 19:13

Спор за главный трофей состязаний вели клубные команды из Италии, Польши, Франции, Чехии, России и Украины.

Фото: csi-ugra.ru

В полуфинале сургутяне одержали верх над поляками и вышли в финал, где соперником подопечных Станислава Руденко стала команда Новосибирска. Счет игры 3:2, новосибирцы завоевали главный трофей состязаний. На третьей ступени пьедестала почета расположились спортсмены из Украины.

Впереди сургутян ожидает подготовка к Чемпионату России, который состоится в марте 2018 года.