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Сборная Югры по волейболу (спорт глухих) привезла «серебро» с Европейской Лиги чемпионов

29.11.2017 19:13

 Спор за главный трофей состязаний вели клубные команды из Италии, Польши, Франции, Чехии, России и Украины. 

Фото: csi-ugra.ru

В полуфинале сургутяне одержали верх над поляками и вышли в финал, где соперником подопечных Станислава Руденко стала команда Новосибирска. Счет игры 3:2, новосибирцы завоевали главный трофей состязаний. На третьей ступени пьедестала почета расположились спортсмены из Украины.

Впереди сургутян ожидает подготовка к Чемпионату России, который состоится в марте 2018 года.

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