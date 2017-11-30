Югра готова к внедрению системы электронной сертификации животноводческой продукции

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

30.11.2017 08:10

Меры были рассмотрены на заседании правительства округа.

Напомним, в соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2018 года оформление ветеринарных сопроводительных документов на товары, подлежащие ветеринарному контролю, будет производиться только в электронной форме.

Россельхознадзор разработал информационную систему «Меркурий», которая предназначена для электронной сертификации поднадзорных госветнадзору товаров, отслеживания пути их перемещения по территории Российской Федерации.

«Подведомственные учреждения готовы к переходу на оформление документов в электронном виде с 1 января 2018 года. Специалисты обучены работе в системе «Меркурий», дополнительное обучение прошли 26 ветеринарных специалистов. Хозяйствующие субъекты на 66,6% обеспечены шаблонами заявлений для регистрации и получения реквизитов доступа в федеральную государственную информационную систему «Меркурий». На 100% работа будет завершена в декабре», - доложил руководитель Ветеринарной службы автономного округа Виктор Трофимов.