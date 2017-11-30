Сургут занял I место в окружном «Кейс-чемпионате по управлению некоммерческой организацией»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

30.11.2017 09:15

28 ноября 2017 года в Ханты-Мансийске в рамках II Международного гуманитарного форума «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели» состоялся окружной турнир. В нем приняли участие 10 команд муниципальных образований Югры, каждая из которых состояла из представителей некоммерческих организаций и органов местного самоуправления двух муниципалитетов, Сургут работал в паре с Белоярским районом.

«Кейсы» − это проблемные ситуации, с которыми может столкнуться в своей деятельности некоммерческая организация или волонтерская инициатива. Командам необходимо было разработать решения и инструменты, которые помогут выйти из сложного положения с минимальными потерями для некоммерческой организации и наибольшим благом для общества. Для решения поставленной задачи, командам отводилось 4 часа, затем пять минут на презентацию своих разработок.

По мнению членов жюри, лучшее решение проблемы предоставила команда, состоящая из представителей Сургута и Белоярского района.