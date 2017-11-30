Житель Мегиона сбил двух детей на пешеходном переходе

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 30.11.2017 13:09
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Югре, авария произошла 29 ноября в 12.30.
Фото: 86.mvd.ru
69-летний водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер» совершил наезд на двух семилетних детей. Ребята переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Они получили травмы.
Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости снижать скорость движения в жилых зонах.
«Пешеходам необходимо переходить дорогу в положенных для этого местах и только убедившись в полной безопасности. Родителям, бабушкам и дедушкам необходимо напоминать детям о правилах дорожного движения, контролировать поведение детей на улицах и во дворах», – напоминают в ведомстве.