НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Житель Мегиона сбил двух детей на пешеходном переходе

30.11.2017 13:09

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Югре, авария произошла 29 ноября в 12.30. 

Фото: 86.mvd.ru

69-летний водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер» совершил наезд на двух семилетних детей. Ребята переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Они получили травмы.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости снижать скорость движения в жилых зонах.

«Пешеходам необходимо переходить дорогу в положенных для этого местах и только убедившись в полной безопасности. Родителям, бабушкам и дедушкам необходимо напоминать детям о правилах дорожного движения, контролировать поведение детей на улицах и во дворах», – напоминают в ведомстве.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Прогноз погоды
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Что делает твоя жена?
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Че»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Продвижение»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че