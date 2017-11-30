НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сургутскую «Альтернативу» закрыли на 70 суток

30.11.2017 16:34

Решение принято после плановой проверки Центра социальной адаптации лиц без определенного места жительства. Специалисты окружного Роспотребнадзора выявили на пищеблоке многочисленные нарушения. 

К примеру, не предусмотрена поточность и последовательность технологических процессов, продукты хранятся вместе, посуда хранится на стеллажах высотой менее 0,5 м от пола. Отмечается, что помещению необходим косметический ремонт: стены заделаны клеенкой на скотче, канализационные стояки не закрыты коробом.

10 ноября суд решил приостановить работу центра «Альтернатива». На устранение нарушений дали 70 суток.

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