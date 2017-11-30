НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Около 1300 югорчан попали под угрозу сокращения в нынешнем году

30.11.2017 18:15

По состоянию на 1 ноября 40% из них уже остались без работы. О планах уменьшить свое штатное расписание заявили свыше 100 компаний округа. 

Как сообщает РБК Тюмень, самая сложная ситуация в Сургуте. 38% от числа всех предпринимателей, заявляющих о сокращениях, приходится на крупнейший муниципалитет Югры. Здесь об оптимизации заявляют, например, пожарные.

В Нижневартовске и Когалыме работы могут лишиться фельдшеры скорой помощи. Правда, учреждения обещают предоставить своим сотрудникам альтернативные варианты трудоустройства.

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