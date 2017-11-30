В Сургуте развивают проект «Красное платье»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

30.11.2017 18:37

Женскому клубу, появившемуся в окружном кардиоцентре, уже более полугода.

На последнем заседании участницы предложили создать бонусную программу для тех, кто заботится о своем здоровье. Например, после прохождения скрининга сердечно-сосудистой системы можно будет приобрести тонометр с дисконтом.

Также «Красное платье» планирует создать тренд – женщина, которая заботится о здоровье мужа. По статистике в Югре мужчины умирают от ишемической болезни сердца в восемь раз чаще, чем женщины.