НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Сургуте развивают проект «Красное платье»

30.11.2017 18:37

Женскому клубу, появившемуся в окружном кардиоцентре, уже более полугода. 

На последнем заседании участницы предложили создать бонусную программу для тех, кто заботится о своем здоровье. Например, после прохождения скрининга сердечно-сосудистой системы можно будет приобрести тонометр с дисконтом.

Также «Красное платье» планирует создать тренд – женщина, которая заботится о здоровье мужа. По статистике в Югре мужчины умирают от ишемической болезни сердца в восемь раз чаще, чем женщины. 

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